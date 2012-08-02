Скалолазание в Лаосе: Thakhek, Vang-Vieng, Pha Tang.
О скалолазании в Лаосе я писал в 55 номере журнала Риск. Теперь, когда журнал уже прочитан всеми кто этого хотел, можно выложить материал в широкий доступ. Надеюсь информация будет полезной.
Общая информация:
Сезон:
Самое сухое время с ноября по март.
Валюта:
1.000 кип = ~ 4 рублям.
Цены на еду:
Обед от 40 до 150 рублей на человека.
Вода 1,5 литра – 20 рублей.
Перезаполнить пустую бутылку – 4 рубля.
Гайдбук:
Гайдбук по скалам Лаоса можно приобрести в кемпинге Green Climbers Home (Тхакхек), либо в офисах Green Discovery в Ванг Вьенге за 480 рублей.
Полезная информация на сайте: www.greenclimbershome.com/
Thakhek:
Тхакхек, как скалолазный район, появился совсем недавно. Первооткрыватели лаосских скал – Volker и Isabelle Schöffl, разведав это место, собрали группу из 17 человек (среди которых был замечен небезызвестный Kurt Albert) и в январе 2010 года отправились пробивать первые 50 маршрутов. А в 2011 году, немецкая чета Tanja и Uli Weidner основали там очень уютный кемпинг для скалолазов.
После того, как немецкий журнал “Klettern” опубликовал новость о проделанной в Тхакхеке работе, район стал широко известен, и туда отправились скалолазы из разных стран. Мы с ребятами, которые приехали туда на несколько дней раньше, оказались первыми русскими, добравшимися до этого района. Помимо нас на скалах были замечены японцы, американцы, финны, англичане, итальянцы и, конечно же, немецкая братия, которой, по понятным причинам, было больше всего. Приятно было видеть столько разного народа, приехавшего в новое место, и понимать, что не зря люди вкладывали силы в «создание» этого района.
Сейчас в Тхакхеке оборудовано более 100 маршрутов, сложностью от 4а до 8а+/8b. Как говорит Ули, потенциал этого района безграничен, и в подтверждении своих слов то и дело пробивает новые линии.
Самое удивительное место в районе, сектор под названием «крыша» - огромный потолок, с общим нависанием маршрутов порядка 15 метров. Нигде еще я не встречал такого объемного 3D лазания. То лезешь по потолку, то висишь на вертикальном сталактите, то снова на потолке, но почему-то ногами вперед и вверх. Сумасшествие какое-то! А когда подходишь к началу маршрута и начинаешь лезть, голова кружится - под столь непривычным углом открывается тебе твой «вертикальный» мир. Во время лазания в ход идут все доступные приемы: подклинивание колен, рук, головы. Иногда попадаются сквозные дырки, в которые можно засовывать руку по локоть, давая возможность отдохнуть пальцам. А в одном месте вообще, прямо посередине маршрута пришлось влезть в горизонтальный тоннель, который преодолевался лежа на спине.
В общем, место мне показалось очень интересным и достоянным посещения. Мы с Асей провели там 5 дней, 3 из которых были лазательными. За это время я успел вылезти практически все сложные маршруты в районе, а в выходной день мы отлично прогулялись к озеру, заглянув по пути в пару пещер. Если ваш уровень ниже 7b/7с онсайт и 8а+ редпоинт, то в районе можно смело оставаться и на большее время – нехватки маршрутов не будет.
Как добраться из Тайланда:
Из Бангкока ночным автобусом с автостанции Mo Chit 2 (второе название Chatuchak), до приграничного с Лаосом городка Nakhon Phanom. Дальше на автобусе до Thakhek, а там, на рикше до скалолазного района. Ехать от Тхакхека 12 километров, мы платили 80.000 кип. Так же можно выйти на дорогу номер 12, и поймать маленький автобус за 10.000 кип с человека.
Как добраться из Вьетнама:
Из Ханоя ходит прямой автобус до Тхакхека.
Также почти из любого близкого к Лаосской границе городка можно сесть на автобус либо до Тхакхека, либо до соседнего города, а там пересесть еще на один автобус.
Жилье в Green Climbers Home:
Огромное бунгало с верандой, душем, горячей водой и постоянным электричеством стоит 520 рублей. (Лучше резервировать заранее).
Кровать в общей комнате – 200 рублей.
Аренда палатки (платить именно за палатку) - 80 рублей.
Жить в своей палатке (платить именно за палатку) - 20 рублей.
День отдыха:
В пешей доступности есть несколько пещер и озеро. В кемпинге можно взять велосипед в аренду и покататься по округе. Недалеко от кемпинга можно взять мотороллер, либо поймать попутку на шоссе, и съездить в город.
Прокат снаряжения на день:
Веревка 60 метров – 200 рублей.
Туфли – 160 рублей.
15 оттяжек – 160 рублей.
Обвязка + мешочек для магнезии – 120 рублей.
Страховочное устройство – 40 рублей.
Каска – бесплатно.
Количество маршрутов:
100+
Нужное снаряжении:
веревка не меньше 60 метров.
15 оттяжек
Все трассы по потолку оборудованы стационарными оттяжками.
Самые понравившиеся маршруты:
Special Forces 7c+ и почти все маршруты на «Крыше».
Vang Vieng и Pha Tang:
Небольшая пыльная деревушка, в барах и ресторанах которой постоянно крутят сериал «Друзья» и «Гриффины», а по улицам шатаются измалеванные краской американские подростки. То тут, то там попадаются уснувшие прямо за обедом люди. На перекрестках, посреди проезжей части кто-то отжимается, а по реке проплывают безвольные тела, посаженные на автомобильные покрышки. Все это неспроста: зайдя в любое кафе, наряду с обычным меню вам предложат специальное, в котором будут значиться такие вещи как пицца с волшебными грибами, чай с опиумом, или молочный коктейль с травкой. Наименований много, итог один. :)
Откушавши, поклонники азиатского Амстердама отправляются на прогулку к различным водопадам и пещерам, или катаются на летающих здесь воздушных шарах. А те, кто ел более традиционную еду, сплавляются по реке на каяках, ходят треккинг по окрестным джунглям, или отправляются на скалы.
В самом Ванг-Вьенге есть 5 скалолазных секторов, 4 из которых рядом друг с другом, а один совсем в другой стороне. Мы побывали везде кроме сектора Pha Daeng Mountain, до которого не дошли, так как заблудились. :) А жаль: ребята, которые рассказывали нам про Ванг-Вьенг, рекомендовали как раз этот сектор. В остальных же мне не понравилось. Пещера, в которой по гайду я планировал лазать больше всего, оказалась пыльной, заросшей паутиной и откровенно непривлекательной. Небольшой отдушиной оказалась невысокая нависающая скала с несколькими 7б, находящаяся в саду, где росли помело. Но ее хватило только на то, чтоб мое настроение совсем не упало. Обидно было понять, что не получиться лазать столько, сколько хотелось. А еще обиднее становилось от того, что последнее место, на которое я рассчитывал, тоже находилось в пещере, в 6,5 километрах от Ванг-Вьенга.
Следующим утром я встретил знакомых ребят, которые отговорили меня ехать в эту пещеру, сказав, что там все также грязно, как и там где я лазал вчера. И вместо этого предложили мне проехаться с ними до отличной скалы, на которую, изучая гайдбук, я не обратил внимания. Она находилась всего в 25 километрах от нас, или часе езды по самым ужасным в моей жизни дорогам, в районе деревушке Pha Tang.
Скала и в правду оказалась отличной. Абсолютно белая, среди зелени окружающих ее джунглей, чистая, высокая, с интересными маршрутами и приятной атмосферой. Да еще и в тени весь день. Когда днем температура поднималась до +35, и бодро передвигаться по миру становилось практически невозможно, под скалой было свежо и прохладно. Даже сильно потеть не приходилось. :) Настроение мое вмиг взлетело до невероятных высот, и я принялся пролазать один маршрут за другим. Так и лазал на этой скале, пока две безвизовых недели в Лаосе не подошли к концу, и нам не пришлось возвращаться обратно в Таиланд.
Как добраться из Тайланда:
Прямым автобусом из ЧиангМая. Купить билет можно в любом тревел агентстве.
Если добираться из других городов Таиланда, то нужно сесть на автобус до Vientiane, а там пересесть на автобус до Ваг-Вьенга.
Как добраться из Вьетнама:
Из Ханоя на автобусе до Vientiane, дальше пересесть на автобус до Ванг Вьенга. Государственный транспорт ходит до 15:30. Вечером в два раза дороже можно доехать на частнике.
Жилье:
Двухместный номер в гостинице с горячей водой и вай-фаем – от 200 рублей.
Аренда мотороллера:
120-140 рублей за световой день.
День отдыха:
Развлекательная инфраструктура хорошо развита. Можно полетать на воздушном шаре, сплавиться по реке на каяке, погулять по горным тропинкам или искупаться в лагуне внутри пещеры.
Количество маршрутов:
136 - наиболее интересный сектор для лазания находиться в 40 минутах езды от Ванг-Вьенга, у деревни Pha Tang. Сектора которые находятся в пещерах посещаются редко, в следствии чего скалы покрыты пылью а в зацепках встречается паутина.
Нужное снаряжении:
веревка не меньше 60 метров.
14-18 оттяжек.
Самые понравившиеся маршруты:
Sweet Dreams 7c+ и Spuzl 8a+
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Совмещать скалолазание и путешествия это очень интересно. Ты видишь много новых мест, новых скал, новых маршрутов. И везде есть что-то свое, особенное. Исследовательский дух вселяется в тебя, и тебе хочется и дальше мотаться по миру от одного скалолазного района к другому. Мы решили поддаться этому настроению, и не останавливаться на Лаосе. Сейчас мы с Асей находимся на севере Таиланда, в Чиангмае, где в ожидании индийской визы лазаем еще в одном новом для меня районе. А после отправимся в один скалолазный район в Индии, неподалеку от городка Бадами, и навестим уже знакомое болдеринговое поле в Хампи. Только один минус есть во всем этом: не удается лазать в таком объеме, как это было бы в хорошо известных и популярных районах, скажем в Испании. Но это можно будет наверстать, когда зима закончиться.
Скалы Лаоса лучше всего посещать в совокупности с другими скалолазными районами Азии. Если вы едите из Тайланда, то самым разумным и дешевым мне кажется следующий маршрут: Бангкок – ЧиангМай (больше 100 маршрутов на отличной скале) – Ванг Вьенг – Тхакхек. Переезд от места до места занимает либо ночь, либо световой день. Дальше можно вернуться обратно в Тайланд, можно отправиться лазать deep water solo во Вьетнам и дальше к удивительным скалам в Китай (Янгшоу – около 100 маршрутов).
Информация актуальна на март 2012 года.
Выражаю благодарность тем кто меня поддерживает:
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Комментарии:
Andrey Nefedov, 02.08.2012 12:51
Если возникнут вопросы - смело пишите мне. Помогу чем смогу.
Dhu, 02.08.2012 19:06
Спасибо за обзор.
Вопрос не по теме: что за тапки с дырчатыми накладками поверху пальцев (на первой фото)? Стало актуально, при лазании в щелях начала точечно протираться шкура тапков. Аккурат на выпирающих сгибах пальцев ног.
Вопрос не по теме: что за тапки с дырчатыми накладками поверху пальцев (на первой фото)? Стало актуально, при лазании в щелях начала точечно протираться шкура тапков. Аккурат на выпирающих сгибах пальцев ног.
Елена Дмитренко, 02.08.2012 19:58
Это scarpa. У них, кстати, довольно много моделей с резиновыми накладками.
mxm, 05.08.2012 09:51
А как там с интернетом?
Andrey Nefedov, 06.08.2012 17:51
В Тхакеке его нет, только если в город съездить. А в Ванг-Вьенге на каждом шагу.
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